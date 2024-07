Copa America quarti di finale | tutte le partite! Inter rappresentata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Laentra nel vivo. Nella notte si è conclusa la fase a gironi e adesso si andrà con idi. Due giocatori dell’ancora col sogno di alzare il trofeo. Purtroppo Buchanan tiferà i compagni da infortunato. Mentre l’ormai ex nerazzurro Sanchez è uscito anzitempo.– Si è conclusa nella notte la fase a gironi della2024, con le ultime duedel gruppo D: il Brasile ha pareggiato con la Colombia, chiudendo come seconda il proprio girone; mentre Costa Rica ha battuto il Paraguay. Successo inutile, in quanto entrambe hanno mancato l’accesso aidi. Ai, invece, ci va a pieno titolo l’Argentina, trascinata da Lautaro Martinez, capocannoniere della competizione. Ovviamente a festeggiare anche Valentin Carboni, il baby dell’convocato da Scaloni e corteggiato dal Marsiglia.