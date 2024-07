Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Griekspoor | avversario inatteso al 3 turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Jannik, vincitore del derby contro Matteo Berrettini, al terzodi Wimbledon non affronterà una testa di serie: il neerlandese Tallon, numero 27 del seeding, è stato battuto oggi dal serbo Miomir Kecmanovic, bravo ad imporsi per 4-6 7-6 (7) 1-6 6-2 6-3. In caso di passaggio al quarto, poi, l’dell’azzurro è ancora lontano dall’essere decifrato: sono stati rinviati a domani, infatti, i match Shapovalov-Altmaier ed Harris-Shelton, i cui vincitori si sfideranno al terzoper definire chi approderà agli ottavi. Una ulteriore vittoria consentirebbe al tennista italiano di spingersi fino ai quarti di finale: nello spicchio diin questione Dimitrov-Shang è stata rinviata a domani, mentre è in corso Wawrinka-Monfils.