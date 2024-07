Carceri | da reinserimento in società detenuti a aumento personale ecco dl Nordio-Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgiae del ministro della giustizia Carlo, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e didel ministero della giustizia. Le norme introdotte mirano, tra l'altro, a rafforzare la sicurezza, l'operatività e l'efficienza degli istituti penitenziari mediante l'assunzione di mille unitàdel Corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria; garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena, mediante l'incremento delche opera in ambito penitenziario e minorile; assicurare un più efficacedeinella, anche attraverso l'istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e alsociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento".