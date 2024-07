WWE | Natalya non presente nel backstage di Raw aggiornamenti sul suo status

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 luglio 2024) Resta incerto il futuro, la cui permanenza in WWE resta in bilico. Il contratto della canadese è in scadenza e al momento il rinnovo non è ancora arrivato. La veterana ha rimosso i riferimenti alla WWE nei suoi profili social, ma le parti si stanno ancora parlando. Arriva ora qualche aggiornamento sulla sua situazione e sul suoin seno alla federazione. Il futuro diSean Sapp di Fightful Select ha fornito qualche aggiornamento sullodiin seno alla WWE. Ieri notte la canadese non eraneldi Raw. Il rinnovo contrattuale non è ancora arrivato e non si sa se arriverà. Le parti si stanno comunque parlando, con la federazione che spera di poterla avere ancora alla propria corte in futuro.