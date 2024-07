Va in onda l’EuroParlamento Bando da 83 milioni per i video web

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 luglio 2024) Una spesa che definire monstre è poca cosa. Eppure è esattamente quanto accaduto in questi ultimi giorni della legislatura uscente. La questione ruota attorno a prodottidi altissima qualità. E bisogna esserne certi considerando a quanto ammonta l’importo: 8,3di euro. E non è cosa da poco considerando che inizialmente si pensava di spendere 7,2e invece, a un passo dalla fine della legislatura, si è pensato di allargare le maglie di un altro milioncino di euro. Il capitolato delprevedeva una spesa iniziale di 7. Pochi giorni fa è arrivata la “piccola” deroga. Ma facciamo un passo indietro. Il maxi-risalente al 2020 è stato indetto direttamente dal Parlamento Ue. Nel dettaglio l’oggetto riguardava la “fornitura di servizi editoriali e di raccomandazione, pianificazione, produzione e distribuzione di prodottiweb di attualità e altri prodotti multimediali per il Parlamento europeo”.