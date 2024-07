Una sera agli Innocenti Renato Raimo in scena con il dialogo sull’amore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Parlar d’Amore, quello con la A maiuscola, e di come sia cambiato, passando per Mozart e Frida Kahlo. È lo spettacolo targato Green Theatre che andrà inquestaalle 19 nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli. “Spogliati nel Tempo“ utilizza le lettere dei grandi artisti del passato e i messaggi che ci scambiamo oggi per disegnare i sentieri dell’eros., regista e attore, fondatore di Green Theatre, si accompagna alla pianista e compositrice Isabella Turso per un viaggio letterario-musicale. Il ricavato dellata sarà devoluto alla Fondazione che sostiene le attività dell’Istituto deglidi Firenze. Un evento benefico che è anche una riflessione sul passare del tempo, tra leggerezza e profondità, con una visione dell’arte in stile lento.