Trofeo Sagra Campagnola di Sammontana le foto

(Di martedì 2 luglio 2024) Empoli, 2 luglio 2024 – La 20° edizione deldisi conferma come uno degli eventi più attesi nel panorama podistico della regione, unendo la passione per lo sport alla tradizione culinaria locale. Questa manifestazione, che si svolge tra le affascinanti campagne della frazione di, nel comune di Montelupo Fiorentino, ha saputo conquistare nel tempo un posto di rilievo nel cuore dei partecipanti., leLa location, sebbene alla prima visita possa apparire angusta e nascosta, si rivela in realtà ben organizzata, dotata di ampi parcheggi capaci di accogliere comodamente tutti i partecipanti e gli spettatori dellaculinaria. Questo dettaglio non è di poco conto, poiché permette a tutti di vivere l'evento senza stress logistici, godendosi appieno l'atmosfera festosa.