Sciancalepore va in congedo

(Di martedì 2 luglio 2024) L’appuntato scelto qualifica speciale dei carabinieri Raffaeleva in, per lui il saluto dei colleghi, della famiglia e dei residenti della media Valtenna. Nato a Barletta il 14 maggio 1968, da genitori braccianti agricoli di San Ferdinando di Puglia, Raffaele, si è arruolato nell’Arma dei carabinieri il 26 febbraio del 1987 data in cui inizio l’ 81° Corso allievi carabinieri effettivi presso il II° Battaglione scuola allievi carabinieri di Campobasso all’interno della 7^ Compagnia. Il 17 ottobre 1987 è arrivato a Falerone, dove ha svolto il suo servizio con dignità e amore per la divisa fino al 30 giugno di quest’anno, quasi 37 anni di servizio che avrebbe portato a compimento il 17 ottobre. Raffaele, ha trascorso tutta la sua giovinezza in questo territorio dove ha formato la propria famiglia con sua moglie Felicia anche lei di origini pugliesi.