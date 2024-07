Rissa tra gruppi di asiatici in Piazza Guido Monaco | tre arresti e una denuncia

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 2 luglio 2024) La notte tra il 30 giugno e l’1 luglio 2024,è stata teatro di una violentatra duecontrapposti, entrambi composti da cittadini extracomunitari. Lo scontro, nato per motivi futili, ha visto coinvolti vari individui a mani nude, con il bilancio di un uomo ferito gravemente che ha riportato un trauma cranico. I sanitari, allertati dai carabinieri intervenuti, hanno soccorso l’uomo trasportandolo d’urgenza all’ospedale civile locale. Nonostante le ferite riportate, l’uomo, attivamente coinvolto nelle violenze, è statoto in stato di libertà. Durante la colluttazione, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo, già presenti nella zona per un controllo nell’ambito di una maggiore presenza nelle aree centrali cittadine durante le ore serali e notturne, sono intervenuti tempestivamente.