Notte da incubo Stuprata fuori dalla disco L’orrore in un video

(Di martedì 2 luglio 2024) di Gabriele Nuti PONTEDERA (Pisa)spensieratezza all’. In pochi minuti. Il ragazzo appena conosciuto inteca si trasforma in orco. La trappola in un angolo buio, nascostovegetazione mentre la telecamera del telefonino dello stupratore resta accesa e riprende ogni minimo dettaglio agghiacciante. Una ragazza di 19 anni è statada un coetaneo conosciuto poco prima inteca. Siamo a inizio giugno, a Pontedera. La notizia è stata resa nota solo ieri, a quasi un mese di distanza e dopo due settimane dall’arresto del violentatore che i poliziotti del commissariato pontederese hanno rintracciato, il 14 giugno scorso, mentre passeggiava di pomeriggio sul corso cittadino. Il diciannovenne, italiano e incensurato, viene fermato per violenza sessuale e lesioni gravissime.