Morgan assolto Non diffamò Bugo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Imperia, 2 luglio 2024 –. “Non”. A stabilirlo è stato il Tribunale d’Imperia. Si chiude così una vicenda ch era iniziata sul palco di Sanremo 2020 e che si era poi trascinata in Tv, sui social per approdare alle carte bollate.controcontrodunque perché il fatto non sussiste. Ovvero, Marco Castoldi, in arte, non ha diffamato Cristian Bugatti, in arte. Si chiude cosi, con la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Imperia, Marta Bossi, la querelle che ha visto contrapporsi i due artisti per la lite seguita al Festival di Sanremo del 2020 quandoavevano partecipato, in coppia, con il brano “Sincero” ma erano poi stati squalificati in quanto l'ex Bluvertigo aveva modificato il testo della canzone nel corso dell'esibizione nella quarta serata della kermesse canora.