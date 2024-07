Meteo | Temporali e Grandine Portano un Calo Termico su Tutta l' Italia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma - Il caldo estivo si prende una pausa:, piogge e grandinate interesseranno l'nei prossimi giorni, portando a un significativodelle temperature. Secondo le previsioni di 3b, un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa attraverserà il paese, influenzando prima il Nord e parte del Centro, e successivamente il Sud. Le Previsioni per i Prossimi Giorni: Martedì: Nord: Mattinata soleggiata con possibili piogge in Romagna. Dal pomeriggio,sulle Prealpi lombardo-venete e sulle Alpi occidentali. Centro: Instabilità sull'Adriatico con rovesci tra Marche e Abruzzo. Dal pomeriggio, schiarite in Marche e Abruzzo. Sud: Piogge ein Puglia e Calabria, estendendosi a Campania, Basilicata e Messinese nel pomeriggio.