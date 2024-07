Marulli le nozze e Jesi | Per il terzo anno di fila

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Le Marche, culla di canestri e di promesse d’amore.e Montegranaro (sponda Poderosa) due capisaldi del basket marchigiano rappresentano l’oggi e il domani per Roberto, guardia origini cestistiche lombarde l’oggi. Sabato prossimo condurrà all’altare la morosa conosciuta ai tempi di Montegranaro, poche ore fa la notizia della firma del contatto che lo legherà per ilconsecutivo alla Academy. "Non mi era capitato di restare tre anni nella stessa piazza - conferma – sono stato due stagioni a Roseto, due a Fabrano, due Treviglio, ami sono trovato bene, ho avuto modo di apprezzare città, ambiente, dirigenza, non ho avuto dubbi". Proposte varie ricevuto? da sempre lei è uno dei big della categoria? "Qualcosa c’è stato però mi ha colpito la volontà della società di volermi a tutti i costi confermare.