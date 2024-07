La talpa nel ventre di piazza Libertà Accesi i sensori su case e binari Tramvia sorvegliata speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 – Ifissi installati inper monitorare il passaggio della ’’ ad oggi non hanno segnalato alcun problema in superficie e in particolare al tracciato della. Attualmente i lavori per il tunnel Tav stanno proseguendo ad una velocità di dieci metri al giorno, con la fresa – che nelle prossime settimane attraverserà viale Lavagnini per poi arrivare fino alla Fortezza da Basso per proseguire verso la stazione Belfiore, Rifredi e infine Castello – che è passata dai sei metri di profondità di Ponte al Pino, senza intaccare idella ferrovia, ai venti attuali, proprio per evitare danni sia agli edifici che aidella Variante centro storico. In tutto, iper rilevare eventuali cedimenti del terreno saranno mille, ma Rfi fa sapere che il ’montaggio’ avverrà a step, ovvero "tratto dopo tratto" e con qualche giorno di anticipo rispetto al passaggio della