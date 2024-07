La Samb aspetta Sbaffo manca ancora la pec

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Laè in attesa che Alessandroinvii la Pec alla Recanatese per richiedere lo svincolo d’ufficio. Grazie all’ex art. 32 bis del Noif "i calciatori che entro il termine della stagione sportiva in corso abbiano compiuto il 24esimo anno di età (ne ha 34, ndr), possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento (). Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno".