Jet HR | un anno di successi nella rivoluzione della gestione del personale

(Di martedì 2 luglio 2024) Jet HR, la startup innovativa nel campodel, celebra il suo primodi attività con risultati sorprendenti. Fondata a Milano nel 2023, l'azienda ha rapidamente trasformato il panoramadelle risorse umane in Italia, offrendo soluzioni all'avanguardia per semplificare i processi burocratici. Una crescita “esplosiva” In soli 12 mesi, Jet HR ha raggiunto traguardi impressionanti: Da 0 a 55 dipendenti, con previsioni di arrivare a 70 entro fine 2024 Oltre 200 clienti acquisiti, tra cui società quotate, PMI e startup innovative €10 milioni di stipendi gestiti mensilmente 1 milione di euro di ricavi ricorrenti annuali (ARR) in appena 10 mesi Questi numeri posizionano Jet HR tra il 10% delle startup SaaS a più rapida crescita a livello globale, secondo il report di ChartMogul.