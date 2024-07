I Wolves prendono l’attaccante norvegese Strand Larsen

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 luglio 2024) 2024-07-02 15:30:27 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ihanno ingaggiatoJorgencon un prestito di una stagione, che diventerà permanente se verranno attivate determinate clausole. Il 24enne si trasferisce al Molineux dal Celta Vigo, con cui ha segnato 13 gol nella Liga la scorsa stagione.alto 1,93 m, che ha collezionato 14 presenze con la nazionale, aggiungerà un’altra dimensione alla linea offensiva dei, a cui mancano altezza e potenza da quando Raul Jimenez è andato al Fulham all’inizio della scorsa stagione. Andiamo! foto.twitter.com/9y474eCyZl — Lupi (@) 2 luglio 2024 Il direttore sportivo Matt Hobbs ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Tutti sanno che per noi era davvero importante portare un numero nove quest’estate, e Jorgen era il nostro obiettivo numero uno per quella posizione, quindi siamo davvero contenti di averlo ingaggiato.