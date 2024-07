House of the Dragon 2 | i Neri e i Verdi tutti i Targaryen e non solo coinvolti nella Danza dei Draghi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladeiè una delle guerre civili più famose della storia di Westeros, ambientata nel mondo creato da George R.R. Martin. È una lotta per il Trono di Spade, avvenuta circa 200 anni prima degli eventi narratiserie “Game of Thrones”, tra due rami della famiglia. Fondamentalmente, è una guerra di successione ricca di lotte, intrighi e tensione. Le due principali fazioni che combattono questa lotta sono ie i. Scopriamo insieme le due fazioni nel dettaglio e da chi sono composte. Attenzione, le liste sotto non sono complete, le aggiorneremo man mano che la seconda stagione andrà avanti, per evitare spoiler e per mantenere viva la curiosità dei fan della serie che non hanno letto i libri.of the: chi sono i? Isono i sostenitori di Aegon II