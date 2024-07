Gas e acqua al via i lavori Nuove reti in piazza Redi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Una nuova rete idrica e del gas per la zona die vie limitrofe (via Barilari, via Galilei e via Correnti) grazie al quale dare risposte risolutive al problema delle frequenti rotture che interessano quest’area di Pesaro. L’intervento, che rientra nel Piano d’ambito approvato dall’Aato 1 Marche Nord, è realizzato da Marche Multiservizi e prevede la sostituzione delle tubazioni, ormai obsolete, concondotte idriche per una lunghezza complessiva di 750 metri. Contestualmente verranno sostitute anche 750 metri di condotte del gas metano ed inoltre saranno realizzati un centinaio di nuovi allacci. L’investimento è di circa un milione di euro e si inserisce in un più ampio Piano di interventi di ammodernamento e potenziamento dellemesso in campo da MMS per l’efficientamento del sistema infrastrutturale di distribuzionee gas nel territorio comunale.