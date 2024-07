Dal cacciucco al crostino settimana di sagre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 –di. Prosegue fino al 7 luglio la Festa dela Pratantico. Tutte le sere stand gastronomici e ballo liscio oltre alle consuete leccornie della cucina aretina. A Olmo c'è la Sagra della bistecca. Nata all’inizio degli anni ’70, nel 2001 la festa acquisisce il nome di “Sagra della Bistecca” e da quel momento è entrata a far parte delle più importanti feste paesane richiamando migliaia di visitatori e appassionati di cucina toscana. Dal 2008 si costituisce il “Comitato Sagra della Bistecca”, scindendo il legame con il gruppo sportivo, dapprima finanziato con i proventi della festa, per devolvere, così, il ricavato ad attività di utilità sociali per Olmo. Il ricavato ha permesso di realizzare, e continuare nel tempo, le attività del gruppo sportivo del paese.