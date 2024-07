Canale3 Toscana app e streaming Così la tv entra nella nuova era

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Non ci sarà più lo stop alla direttadi Canale 3subito dopo i primi minuti dall’ingresso in Piazza del corteo storico. È questa la prima grande novità dell’emittente senese a partire dalla carriera di Provenzano che andrà in scena oggi nel Campo. Dopo anni di attesa, i senesi in Italia e nel mondo potranno quindi seguire insu www..tv tutti i momenti del Palio, grazie all’accordo tra Opera Laboratori, il Consorzio Tutela del Palio e La7. Sarà proprio l’emittente nazionale – che ha siglato l’intesa per i diritti televisivi fino al 2025 con il Consorzio - a concedere il segnale, con il flusso indi La7 che proseguirà senza sosta e in full hd anche sul portale di. Contemporaneamente, andrà come sempre in onda sul canale 84 del digitale terrestre la diretta televisiva integralmente realizzata da, coprendo il 95% della(comprese le isole).