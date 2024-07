CALENDARIO OLIMPICO NAZIONALE MASCHILE

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Terminata la Volleyball Nations League che ha garantito finalmente la matematica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, è arrivato il momento di concentrarci appunto sulle Olimpiadi, che avranno inizio tra circa 25 giorni. Siamo tutti euforici per queste Olimpiadi perché sia lafemminile che lapossono ambire ad una medaglia olimpica e quindi le aspettative sono davvero molto alte. Come vi abbiamo comunicato giorni fa, laè stata inserita nel gironeinsieme a: Polonia, Brasile ed Egitto; si tratta di un girone davvero molto ostico perché passeranno alla fase successiva le prime due classificate più le 2 migliori 3° in classifica. L’obiettivo dell’Italia è sicuramente quello di battere agevolmente l’Egitto e di concentrarsi maggiormente su una tra Polonia e Brasile, ottenendo 2 vittorie, infatti, l’Italia può considerarsi approdata al turno successivo.