Calciomercato Milan avanti tutta per Romelu Lukaku | cosa manca per chiudere

(Di martedì 2 luglio 2024)resta tra gli obiettivi principali del club rossonero: eccomanca per chiudere con il Chelsearesta un nome molto caldo in ottica. L’attaccante belga è uscito battuto da Euro 2024 e al termine della partita è stato intervistato in mixed zone, rispondendo con un sorriso alla domanda: “ti rivedremo ao il prossimo anno?”. Secondo la Gazzetta dello Sport, poi, la volontà dell’ex Inter e Roma è chiara ed è quella di tornare in Italia. Resta, però, da capire dove, visto che anche il Napoli è molto interessato al giocatore. Il Chelsea, al momento, non si smuove dai 40 milioni di euro chiesti alla Roma per il riscatto di Big Rom. Una cifra troppo elevata, vista l’ultima stagione di, che non è stata positiva.