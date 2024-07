Beach volley Cecchetelli e Sorcinelli coppia vincente del torneo ai Bagni Alberto e Cesare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) E‘ andato al duo fanese composto da Mirkoed Enricola prima edizione del2×2 maschile di– Te Lo Dirò", di Marotta. Organizzata da Gianluca Urbinati e Marco Gresta in collaborazione con gli stessi titolari delle due spiagge, rispettivamente Michele Bombagioni e Gianluca Donati, la due giorni marottese ha regalato agonismo e divertimento al numeroso pubblico che ha fatto da cornice alle sfide. Ben 24 le coppie in gara, che hanno riscosso anche l’apprezzamento del sempre presente assessore allo sport Raffaele Tinti. In finalehanno avuto la meglio sui padroni di casa Ivan Vitali e Gianluca Volpini, ma quest’ultimo è rimasto stoicamente in campo sino al punto conclusivo nonostante un serio infortunio alla spalla che ha spianato la strada agli avversari.