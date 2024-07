Barontini tricolore | Ora penso a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ennesimoper Simone. Ormai una consuetudine per lui cucirsi lo scudetto estivo. ‘’Baro’’ si è confermato primo degli italiani sugli 800 metri all’aperto domenica sera sulla pista di La Spezia dopo aver dato spettacolo in quella di Molfetta quasi un anno fa vincendo il campionato italiano con il tempo di 1.44’.50’’, con tanto di minimo centrato per partecipare alle Olimpiadi di2024. Domenica invece in terra ligure si è limitato a confermarsi primo degli italiani negli 800 in una competizione dove Pernici fa la gara, mane ha di più sul finale confermandosi. L’anconetano delle Fiamme Azzurre taglia il traguardo con il tempo di 1:45.84, grazie a una rimonta nel finale.attende la curva conclusiva per affiancarsi al bresciano Francesco Pernici (Fiamme Gialle, 1:45.