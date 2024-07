AutAcademy | Mosaici cucina e sartoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Prende forma e crescesrl, impresa sociale, fondata da Fabio Gadina, in collaborazione con la psicologa esperta di autismo Simona Ravera. Il temporary store prosegue in via Carlo Alberto fino a fine luglio, attirando la curiosità dei monzesi con i suoi prodotti in mosaico e ceramica, realizzati ai ragazzi autistici del laboratorio. Dal 1° di giugno è cessata la collaborazione con la scuola Agraria del Parco di Monza, mentre i corsi di formazione si spostano a Milano, via privata Miramare 15 (metrò Sesto Marelli), presso “Immagine e lavoro“: "Ci ha permesso di ampliare la nostra offerta formativa – sottolinea l’amministratore unico Fabio Gadina – introducendo i corsi die diche si vanno ad aggiungere a quelli di informatica, manutenzione del verde e mosaico e ceramica".