Arbitri Serie A la lista per la stagione 2024-2025 Attesa Orsato

(Di martedì 2 luglio 2024) È ufficiale ladegliper la, con le promozioni e gli avvicendamenti. Per il momento rimane in elenco anche, ora impegnato agli Europei ma che ha già detto di voler concludere la sua carriera. Per lui probabile un ruolo all’interno dell’AIA. AIA – I RUOLI DEGLIPER LAEFFETTIVI PROMOSSI DALLA CAN C ALLA CAN Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco Valerio Crezzini della sezione di Siena Simone Galipò della sezione di Firenze Mario Perri della sezione di Roma 1 Gabriele Scatena della sezione di AvezzanoEFFETTIVI AVVICENDATI DALLA CAN Niccolò Baroni della sezione di Firenze (motivate valutazioni tecniche) Giacomo Camplone della sezione di Pescara (motivate valutazioni tecniche) Matteo Gualtieri della sezione di Asti (motivate valutazioni tecniche) Daniele Minelli della sezione di Varese (motivate valutazioni tecniche) Manuel Volpi della sezione di Arezzo (motivate valutazioni tecniche)EFFETTIVI CAN AIA –A ERosario Abisso della sezione di Palermo Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco Gianluca Aureliano della sezione di Bologna Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta Kevin Bonacina della sezione di Bergamo Daniele Chiffi della sezione di Padova Giuseppe Collu della sezione di Cagliari Andrea Colombo della sezione di Como Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria Valerio Crezzini della sezione di Siena Marco Di Bello della sezione di Brindisi Davide Di Marco della sezione di Ciampino Federico Dionisi della sezione di L'Aquila Daniele Doveri della sezione di Roma 1 Michael Fabbri della sezione di Ravenna Ermanno Feliciani della sezione di Teramo Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 Simone Galipò della sezione di Firenze Davide Ghersini della sezione di Genova Antonio Giua della sezione di Olbia Marco Guida della sezione di Torre Annunziata Federico La Penna della sezione di Roma 1 Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo Matteo Marcenaro della sezione di Genova Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido Fabio Maresca della sezione di Napoli Maurizio Mariani della sezione di Aprilia Livio Marinelli della sezione di Tivoli Davide Massa della sezione di Imperia Luca Massimi della sezione di Termoli Marco Monaldi della sezione di Macerata Danieledella sezione di Schio Luca Pairetto della sezione di Nichelino Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto Mario Perri della sezione di Roma 1 Ivano Pezzuto della sezione di Lecce Marco Piccinini della sezione di Forlì Alessandro Prontera della sezione di Bologna Antonio Rapuano della sezione di Rimini Daniele Rutella della sezione di Enna Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata Alberto Santoro della sezione di Messina Gabriele Scatena della sezione di Avezzano Simone Sozza della sezione di Seregno Paride Tremolada della sezione di Monza Luca Zufferli della sezione di Udine ASSISTENTI ARBITRALI PROMOSSI DALLA CAN C ALLA CAN Andrea Bianchini della sezione di Perugia Simone Biffi della sezione di Treviglio Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto Giacomo Monaco della sezione di Termoli Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria Matteo Pressato della sezione di Latina Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia ASSISTENTI ARBITRALI AVVICENDATI DALLA CAN Salvatore Affatato della sezione di VCO (motivate valutazioni tecniche) Matteo Bottegoni della sezione di Terni (motivate valutazioni tecniche) Pasquale De Meo della sezione di Foggia (limite di permanenza nel ruolo) Mauro Galetto della sezione di Rovigo (dimissioni dall'organo tecnico) Stefano Liberti della sezione di Pisa (dimissioni dall'organo tecnico) Federico Longo della sezione di Paola (motivate valutazioni tecniche) Antonio Severino della sezione di Campobasso (motivate valutazioni tecniche) Filippo Valeriani della sezione di Ravenna (limite di permanenza nel ruolo) Mauro Vivenzi della sezione di Brescia (limite di permanenza nel ruolo)VAR (VMO) AVVICENDATI DALLA CAN Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta (dimissioni)VAR (VMO) AIA –A EAntonio Di Martino della sezione di Teramo Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia Matteo Gariglio della sezione di Pinerola Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia Salvatore Longo della sezione di Paola Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco Valerio Marini della sezione di Roma 1 Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia Gianpiero Miele della sezione di Nola Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata Luigi Nasca della sezione di Bari Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Daniele Paterna della sezione di Teramo Marco Serra della sezione di Torino Paolo Valeri della sezione di Roma 2