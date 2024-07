Violentata dopo la discoteca I due fermati davanti al giudice Si cercano eventuali complici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Perugia, 1 luglio 2024 – Saranno , presumibilmente oggi,alper le indagini preliminari di Perugia per l’udienza di convalida del fermo i due albanesi accusati di aver violentato una ragazza di 19enne. I due, 69 e 34 anni, sono statidalla squadra mobile nella mattinata di sabatouna rapida indagine partita dalla denuncia della giovanissima che si è presentata in ospedale, al Santa Maria della Misericordia, raccontando gli abusi subiti e alla quale sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Proseguono, intanto, le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto e verificare se altri possano essere stati coinvolti nella violenza. La 19enne , infatti, ha raccontato che nell’appartamento di uno dei due, dove è stata portata con una scusa, c’erano più persone.