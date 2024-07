Spazio supportare la vita sulla Luna | biotecnologie avanzate da Enea e Asi L’Università Federico II capofila del progetto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sistemi innovativi basati sull’azione di batteri e insetti per trasformare i rifiuti prodotti dagli astronauti in fertilizzanti per coltivare microverdure utili come cibo fresco nelle missioni spaziali di lunga durata. È quanto ha realizzato l’nell’ambito delReBUS, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), al quale partecipano anche Cnr, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Thales Alenia Space Italia, Kayser Italia, Telee le Università degli Studi di Tor Vergata, Pavia eII di Napoli, quest’ultima nel ruolo di. Si tratta di veri e propri tecno-ecosistemi spaziali in grado di assicurare il riciclo ottimale di risorse, consentendone una gestione sempre più autonoma rispetto agli approvvigionamenti dalla terra.