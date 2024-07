Scacchi | a Singapore il match mondiale 2024 tra Ding Liren e D Gukesh Si gioca verso la fine dell’anno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si giocherà a, tra il 20 novembre e il 15 dicembre, ilvalido per il titolotrae D. La prima volta di un confronto iridato tutto asiatico si disputerà dunque in territorio neutro, dopo che in India c’era stata una spinta molto importante aldi ospitare la sfida con le candidature di New Delhi e Chennai. La FIDE, però, ha evidentemente preferito mantenere un ordine di neutralità: si va dunque nel Paese con la seconda maggiore densità di popolazione al mondo, con 7.681 abitanti per chilometro quadrato. La candidatura avanzata dalla Federazionestica di, si legge, ha avuto il supporto del Governo singaporiano. Si giocheranno 14 partite, così come nelle ultime due edizioni della sfida per il trono globale.