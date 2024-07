Previsioni di oggi 1 luglio | allerta gialla per temporali le regioni interessate

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Maltempo in Italia secondo lemeto diper alcune. La situazione aggiornata. L’Italia si trova a fronteggiare una situazione meteo decisamente contrastante in questo inizio di. Se da un lato il Centro e il Sud godono di una luminosa giornata estiva con temperature destinate a una gradita discesa, il Nord affronta condizioni ben diverse. Lemeteo di– notizie.comUn’ondata di maltempo sta infatti interessando diversesettentrionali, portando pia eche non risparmiano l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Dopo aver colpito duramente Piemonte e Valle d’Aosta nei giorni scorsi, le piogge si sono estese anche alla Lombardia, al Veneto ed al Friuli Venezia Giulia.