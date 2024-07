Pesenti ha calciato alto un rigore Gatta | primo hurrà Vettus resta al palo Grasso fa doppietta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024): Briglia, Diletto, Pasquesi, Serra, Coghi, Martino, Oubakent, Jessey,, Da Pozzo, Ciccone (25’st Toni). A disp.: Torcianti, Bazzoli, Reggioni, Bedeschi, Giampellegrini, Manelli All.: Bianchi: Grasselli, Peila (15’st Minelli), Tosi, Mungo (15’st Fontanesi), Bonalumi, Genitoni, Lillo, Tanasa,, Gabbianelli, Marchesini. A disp.: Bergonzani, Cristian Lodi, Rodolfi, Lodi. All.: Ruffini Arbitro: Muoio (Marchetti e Apice) Reti: Oubakent (G) su rig. al 20’pt,(G) 15’st e al 30’st,(V) al 35’st. Note: ammoniti Tosi, Lillo,, Marchesini e Martino.(V) calcia unal 35’pt. Nei Giovanissimi ha vinto ilper 2-1 grazie a Pozzi e Grimaudo. Per ilgol di De Luca.