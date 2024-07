Paolo Nutini è tra i migliori?

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)è tra i! Io e la mia band Black Car Race eravamo fuori con il singolo Summer Of Love econ In My Shoes, tutte le sere alle ore 22.00 Radio Radio trasmetteva in sequenza i due brani e ogni volta pensavo: “Cavolo quanto è bravo!”.un musicista raffinatoha un tocco tutto suo e anche quando non scrive soul o funky, la sua impostazione artistica lascia in qualsiasi brano che sapore black. Il musicista scozzese di chiare origini italiana ha pubblicato sin qui soltanto quattro album. Questo però, non significa chenon abbia idee. Per dirla tutta lui non si accontenta e attende il brano svolta, fino ad avere quelli giusti per un album top. Talento disarmante parola di Ray Otto anni, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del precedente Caustic love, prima del silenzio – che alla fine perdoni anche questa, a