Nozze Moser-Rodriguez | gli abiti mozzafiato dalla sposa il Belèn e Tony Effe show e gli slip di Giulia De Lellis

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ignazioe Ceciliaincantevoli alla cerimonia nuziale. Due cambi d’abito per la. MentreDedanno spettacolo Si conclude il giorno del fatidico sì per Ceciliae Ignazio, sposi da meno di 24 ore. La cerimonia nuziale è stata un successo e tanti gli ospiti e i volti noti presenti al lieto evento. Sui social centinaia di video e post per la coppia, tra le più amate della rete e della Tv. Non mancano però le polemiche circa le scelte stilistiche degli invitati – di una in particolare – e i pollici in sù per la performance della sorella di Cecilia,, insieme al noto cantante – e amico di Ignazio –. Mentre Ceciliastupisce con duefirmati Atelier Emè,Deviene invece criticata per aver indossato “un abito da Festival di Coachella” – scrivono i più sui social – con intimo a vista che lascia ben poco all’immaginazione.