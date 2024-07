Non c' è pace per i protagonisti della soap turca di Real Time alle prese con nuovi ostacoli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non c’èper idi Hercai – Amore e vendetta. Anche nella nuova puntata, in onda stasera21.30 su, Miran e Reyyan devono fare i conti con diversi nemici. In particolare con Azat e Gönül, che vogliono impedire il loro amore a qualunque costo. Daniel Bruhl è Karl Lagerfeld nella serie Disney+: «Era un uomo solo, fragile, ambizioso» X Leggi anche › “Hercai” su: stasera Miran porta via Reyyan, Gönül vuole vendicarsi Cosa succederà nella nuova puntata? Alla finescorsa, Miran (Akin Akinözü) è fuggito con Reyyan (Ebru Sahin).