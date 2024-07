Napoli al via ufficialmente l' era Conte I primi nodi | gli esuberi e i casi dei tre big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 - Oggi è già il futuro: dall'1 luglio si gira virtualmente il foglio del calendario delle stagioni calcistiche e un anno fa in casaprevalevano sensazioni agrodolci legate alla nostalgia e alla malinconia per dover archiviare un campionato da sogno. Quello successivo, quasi profeticamente, infatti si sarebbe rivelato da incubo, con la difesa del tricolore abbandonata subito e la lenta agonia fino alla decima posizione finale, quella che per la prima volta dopo 14 anni avrebbe escluso gli azzurri da qualsiasi competizione continentale nonostante i ben tre ribaltoni in panchina che avrebbero riguardato Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona. Ebbene, oggi, a distanza di un anno, l'inizio ufficiale della nuova stagione viene accolto nel capoluogo campano con umori totalmente differenti, figli innanzitutto del quarto allenatore stanziatosi sulla panchina di Fuorigrotta nel giro di dodici mesi: Antonio, dopo poche settimane, ha già portato la sua aura, tanto per seguire un trend dialettico molto in voga ora.