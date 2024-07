Mucillagine nelle Marche | cos’è la ‘neve di mare’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) San Benedetto del Tronto, 1 luglio 2024 – Concessionari di spiaggia e turisti con occhi puntati sulle condizioni meteo-marine, nella speranza che i venti in arrivo spazzino via la fioritura algale che da qualche giorno sta interessando la costa adriatica. Il fenomeno, creatosi nella zona di Trieste, si è esteso verso sud ed è visibile fino a tutta la costa abruzzese. I villeggianti non hanno memoria storica del fenomeno che molti anni fa creò forti disagi in Adriatico e nel Tirreno e lo percepiscono come “acqua sporca”. I concessionari sono in ansia dopo che i pescatori, già una settimana fa, avevano segnalato la presenza di mucillagini a largo, mettendo in forse una stagione estiva che si era annunciata come eccezionale. Gli operatori scientifici subacquei dell’Arpam hanno osservato sott’acqua la presenza di macrofiocchi mucillaginosi di dimensioni comprese fra i due e i cinque centimetri lungo la colonna d’acqua.