Minacce e aggressioni ai condomini | 65enne finisce in carcere con l’accusa di stalking condominiale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Minacciava abitualmente i, li inseguiva e in un caso ha malmenato un inquilino. Un comportamento che ha generato un clima di ansia e paura tale da costringere molti a cambiare le proprie abitudini per non incontrarlo. Per questo un uomo di 65 anni è stato arrestato condiale e portato in. I fatti sono avvenuti a Roma, dove gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Fidene-Serpentara hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia inarrivata al termine di un’indagine coordinata dai pubblici ministeri della Procura di Roma. Iprecipitati in uno stato d’ansia e paura Dalle indagini, i poliziotti hanno appurato che l’uomo,italiano, fin dal 2022, ha minacciato e ingiuriato diversidello stabile in cui risiede.