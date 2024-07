Maltempo al Nord oggi 1 luglio allerta temporali in Emilia Friuli e Veneto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – Pia al, sole al Centro e al Sud dove le temperature inizieranno gradualmente a calare con una tregua del caldo. L’Italia si presenta divisa in due nel quadro meteo che prende forma da lunedì 1. Il, che ha creato grossi problemi in Piemonte e Valle d’Aosta, si estende anche ad altre regioni settentrionali: pia annunciata su Lombardia,Venezia Giulia e in serata anche sull’Romagna. L’gialla per, secondo la Protezione Civile, in particolare scatta inRomagna,Venezia Giulia e. Il bollettino della Protezione Civile fa riferimento ad una profonda area perturbata di origine atlantica che è causa di instabilità soprattutto sul centro Europa e toccherà parte delle nostre regioni settentrionali, determinando una nuova fase dicon precipitazioni, da sparse a diffuse, associate alocalmente intensi.