Lukaku e il professor Giustatut

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ma tu lo capisci? No, ma provo a farlo sorseggiando un bicchiere di ferro-china Bisleri, l’amaro di tanti anni fa. La risposta, apparentemente insulsa, mi permette di dare un senso al disorientamento che provo nel parlare di un giocatore così. La ferro-china Bisleri me la ricordo nella pubblicità del Carosello, la ninna nanna di noi bambini, dove una voce fuori campo raccontava delle prodezze di un fantomatico personaggio, il, in grado di riparare qualsiasi cosa, ma solo dopo essersi scolato un bottiglione di questo amaro dalla bottiglia scura (etilismo puro, ma vabbè). Il simbolo del liquore era un leone ruggente con la folta criniera, immagine della forza, la stessa che esprime. Se la ferro-china Bisleri vinceva gli spiriti cattivi, come recitava il messaggio pubblicitario dell’epoca,sembra piuttosto incoraggiare quelli anaffettivi.