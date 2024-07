Luglio caldo rovente o grandinate | che tempo farà? Ecco che estate ci aspetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 12024 –è iniziato, e molti si chiedono chesarà e che mese ci. È appena arriva la tendenza aggiornata con focus specifici su precipitazioni e temperature previste in Italia. Ve lo diciamo subito, non mancheranno le sorprese con il nostro Paese che si troverà proprio nel mezzo del campo di battaglia tra fiammate roventi dell'anticiclone africano e correnti fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa. Ma andiamo con ordine. Come riporta il sito il meteo.it la prima settimana del mese disarà alquanto movimentata, a causa dell'ingresso di un ennesimo fronteralesco in discesa dall'Europa settentrionale che provocherà precipitazioni dapprima al Nord e poi anche sul resto dell'Italia. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti hanno appena fatto emergere una possibile importante svolta con conseguenze dirette sull'Italia già entro la metà del mese.