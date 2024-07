Lady Louise l’amico speciale della nipote di Re Carlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 luglio 2024) La monarchia inglese non sta vivendo un periodo roseo. A inizio 2024, infatti, siaIII che Kate Middleton hanno svelato al mondo di essere affetti da cancro e di dover fare dei passi indietro negli impegni reali per sottoporsi alle giuste cure che la loro malattia necessita. Se il sovrano, però, ha dopo poco tempo ripreso il suo posto negli eventimonarchia, per Kate Middleton la ripresa è stata più lunga e la Principessa si è ripresentata in pubblico solo in occasione del Trooping the Colour 2024. In quel giorno, la moglie dell’erede al trono inglese è apparsa bellissima ed elegante come sempre e sempre più in sintonia con il marito William d’Inghilterra. L’assenza di Kate Middleton tra i working royals e la lontananza dei cognati Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, ha obbligato il Re a puntare molto di più su altri esponentifamiglia reale.