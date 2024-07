La Francia passa sul Belgio Thuram batte ancora Lukaku!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lavince contro ilcon il risultato di 1-0 agli ottavi di finale degli Europei. Randall Kolo Muani decide il match, MarcusRomeluin questa stagione. AVANTI – Lavince per 1-0 contro ilagli ottavi di finale degli Europei e accede al turno successivo. MarcusRomeluin questa stagione, terzo successo consecutivo dopo i due con la maglia dell’Inter contro la Roma. Il numero 9 nerazzurro è l’unico proprio del club meneghino a giocare, perché Benjamin Pavard è rimasto nuovamente in panchina per 90 minuti. L’attaccante ha avuto difficoltà come già nelle precedenti gare di questi Europei. Didier Deschamps lo lascia troppo solo enon trova il compagno con cui dialogare.