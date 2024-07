Juventus ora Chiesa è un caso | Giuntoli spalle al muro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 1 luglio 2024) Federicorientra dal fallimentare europeo e diventa unper la: ora CristianoalNon l’Europeo che si aspettava, né quello che sperava la. Il fallimento tedesco dell’Italia, con le prove incolore anche dell’attaccante bianconero, complicano i piani di mercato anche di Cristiano. Il Football director del club piemontese sperava nella consacrazione internazionale del 26enne ligure ad Euro 2024, il modo migliore per metterlo in vetrina sul calciomercato e poter alzare il prezzo di vendita. Così non è stato ed oraper ladiventa un problema che potrebbe non essere semplice risolvere. Tutto nasce dal contratto in scadenza nel 2025 e da un rinnovo per il quale ormai non c’è speranza:vuole un ingaggio più alto dei 5 milioni attuali, la società non è disposta a concedere aumenti, anche perché per Thiago Motta il calciatore non è uno dei pilastri della Juve che ha in testa.