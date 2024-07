Juventus ecco le amichevoli estive | primo impegno il 26 luglio in Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laha ufficializzato i principali impegni dell’estate 2024 per quanto riguarda lepre-campionato. I bianconeri del nuovo tecnico Thiago Motta infatti inizieranno la loro stagione con un test in programma il 26alle ore 17:00, quando al Max-Morlock Stadion lasfiderà i padroni di casa del Norimberga. Questa amichevole arriverà al termine di un periodo di ritiro in, visto che la squadra lavorerà dal 20 al 26presso gli Adidas HQ di Herzogenaurach. L’successivo sarà invece in Italia, con la sfida ai francesi del Brest che si terrà il 3 agosto alle 21:00 allo Stadio Adriatico di Pescara. Tre giorni dopo la prima uscita all’Allianz Stadium, per un allenamento a porte aperte con una selezione di giocatori dellaNextGen e dell’Under 19 bianconera.