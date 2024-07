Chi è davvero Maika Temptation Island lavoro e segreti | tutto sulla tentatrice di Lino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) La nuova stagione diè partita con il botto. A tenere banco, soprat, la storia trae Alessia con lui molto preso dallaRandazzo. Per capire cosa succederà bisognerà aspettare la prossima puntata, per la quale Bisciglia spera di ripetere gli ottimi ascolti dell’esordio. La prima puntata è stata seguita da 3.248.000 spettatori, con uno share del 24.9 per cento. Un risultato significativo che conferma il forte interesse del pubblico verso questo format. >> “Bruciati centinaia di migliaia di euro in un attimo”. La Ferrari esplode all’improvviso e prende fuoco: cosa è successo. Il prezzo choc andato in fumo Tornando a Alessia e, lui ha detto no al falò di confronto. A dare la notizia era stato Filippo Bisciglia.