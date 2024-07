Calafiori e il futuro | ora il club potrà conoscere la sua volontà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bologna, 1 luglio 2024 – Riccardoda sabato sera è un nazionale azzurro in vacanza. Il Bologna gli ha concesso tre settimane di stop. Ergo: salvo cambi di programma il difensore si aggregherà alla squadra o nei giorni precedenti il ritiro di Valles, che scatterà il 22 luglio, o direttamente in Val Pusteria. Come tutti i suoi compagni di nazionaleandrà in ferie nel peggiore dei modi, ma almeno con la consolazione, che piccola non è, di essere stato, insieme a ‘Gigio’ Donnarumma, una delle pochissime note liete di un Europeo disastroso. Il fatto che il viaggio degli azzurri in Germania si sia interrotto prima del previsto non è una cattiva notizia per Casteldebole, perché adesso il Bolognaparlare consenza l’imbarazzo di doverlo distrarre dagli impegni in azzurro.