Verderio camionista si incastra nella strettoia | lo liberano i vigili del fuoco

(Di domenica 30 giugno 2024)(Lecco), 30 giugno 2024 – C'è da spostare una macchina. Anzi un camion. Un autotrasportatore, tradito probabilmente dal navigatore, è rimasto bloccato con il proprio articolato in una strada a senso unico a. Dopo essersi accorto che da lì non ci sarebbe passato, né avrebbe dovuto passarci, ha effettuato una manovra di inversione per tornare indietro, ma ha solo peggiorato la situazione, restandoto in una. Per spostare il mezzo pesante sono stati mobilitati idel, sia del distaccamento di volontari di Merate, sia del comando provinciale di Lecco. Per risolvere la situazione è stato però necessario utilizzare un'autogrù, con cui il bilico è stato letteralmente sollevato di peso e spostatoposizione giusta.