Progetto di agricoltura sociale Occupazione dalla castanicoltura per dieci persone svantaggiate

(Di domenica 30 giugno 2024) L’Amiata è una montagna che molto sta facendo per incentivare percorsi socioterapeutici die l’ultimo esempio è ildidenominato Social-Cast (). Ilche è collegato agli altri progetti messi in piedi negli anni passati (Cuore@miata e Rigener-Azioni Montelaterone) si sta per fermare per la paura estiva ma nei mesi scorsi è stato un importante punto di riferimento per10con svantaggi vari. Ilha operato su tre fronti: quello culturale al fine di elaborare nuove visioni nel campo dei servizi alla persona, quello valoriale, in modo da rendere più facile accettare la praticabilità delle iniziative die quello organizzativo, capace di avere risvolti applicativi praticabili da parte delle aziende agricole, del terzo settore, dei soggetti pubblici.