Il patto del referendum Giani nell’asse a cinque contro l’Autonomia del decreto Calderoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Firenze, 30 giugno 2024 – Ildeigovernatori proverà ad allargarsi. Non sarà facile, ma già così le Regioni che si sono imbarcate nell’impegno politico di dare battaglia aldi Autonomia differenziata, hanno i numeri per chiedere il. Ci stanno dentro Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, Puglia e Campania. C’è da scrivere in corsa il testo del quesito da sottoporre agli altri, ma il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha già buttato giù una bozza. GERMOGLI PH: 8 GIUGNO 2024 SESTO FIORENTINO SCUOLA SAN LORENZO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA EUGENIOVOTA PER LE ELEZIONI EUROPEE I tempi per arrivare a chiedere la consultazione sono stretti, la scadenza fissata: 11 luglio.